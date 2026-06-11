ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 16:52

Сбежавший в США журналист Кучер* сделал ДНК-тест и удивился результату

Уехавший в США журналист Кучер* узнал о 4% еврейских корнях после ДНК-теста

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Журналист и телеведущий Станислав Кучер*, обосновавшийся в Соединённых Штатах, решился на анализ ДНК — итоги исследования стали для него полной неожиданностью. О своих открытиях он поведал в выпуске на YouTube-канале Sheinkin40.

Тест ДНК стал подарком от супруги на один из дней рождения. Журналист поделился, в ходе теста у него обнаружилось четыре процента еврейской крови. Примечательно в этой истории то, что сам он на протяжении всей жизни полагал себя наследником кубанских казаков и польской шляхты — а это, по его собственной характеристике, весьма своеобразная компания антисемитов.

В шутливом тоне телеведущий признался, что теперь чувствует себя обязанным держать спину ровнее — всё благодаря осознанию своей связи с великим народом.

Сбежавший в Европу журналист Плющев* признался, что мечтает вернуться в Москву
Сбежавший в Европу журналист Плющев* признался, что мечтает вернуться в Москву

Ранее Кучер* объяснил, почему переехал в США. Журналист уверяет, что это не связано с политикой.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar