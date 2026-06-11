Volkswagen к концу года сократит штат в Германии на 19 тысяч человек

Volkswagen продолжает масштабную программу экономии в Германии. К концу 2026 года автоконцерн планирует сократить численность персонала в стране на 19 тысяч человек.

Об этом, по данным Reuters, должен объявить гендиректор компании Оливер Блюме на собрании акционеров. Агентство ссылается на текст его будущего выступления перед инвесторами.

«Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала сократится на 19 тысяч человек», — говорится в материале.

По словам Блюме, компания уже согласовала обязательный план по дальнейшему снижению штата. Всего к 2030 году численность сотрудников Volkswagen в Германии должна уменьшиться более чем на 28 тысяч человек. Сокращения проходят на фоне давления на немецкий автопром и попыток крупнейших компаний снизить расходы.

Похожие программы уже запустили Mercedes-Benz, Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle. Для Германии это всё больше похоже не на точечную оптимизацию, а на болезненную перестройку всей автомобильной отрасли.

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