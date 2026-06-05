Компания Hongqi может локализовать производство автомобилей в России

Компания Hongqi рассматривает возможность локализации производства автомобилей в РФ. Поводом для этого станет рост утильсбора и ужесточение требований государства к импортёрам, сообщил на полях ПМЭФ-2026 исполнительный директор автопроизводителя в России Иван Савельев.

«Мы понимаем, что рост утильсбора, другие требования государства к производителям и импортёрам автомобилей приведут к тому, что в какой-то момент наши цены на машины, которые мы привозим из Китая, не будут конкурентны», — заявил Савельев в комментарии RG.ru.

В ближайшей перспективе бренд продолжит ввозить автомобили, конкурируя с локальными производителями. Этот год и следующий, по оценке руководителя, у компании ещё будет такая возможность, но со временем рынок дойдёт до точки невозврата. Как только у Hongqi появится понимание, когда, где и с кем организовывать сборку, об этом объявят официально.

Савельев убеждён, что в долгосрочной перспективе на успех в России могут рассчитывать только те марки, которые локализуются. Утильсбор ежегодно растёт, требования государства по локализации ужесточаются — это поможет отечественным производителям вытеснять конкурентов.

При этом он подчеркнул, что для премиального бренда недостаточно просто собрать автомобиль на территории РФ. Нужны качественные производственные помещения и высокий уровень самого завода, а также поставщики комплектующих в России. И там, и там, по словам топ-менеджера, есть большие вопросы. Тем не менее локализация, добавил он, прописана в стратегии бренда как стратегически важное направление.

Представители Калужской области на полях ПМЭФ-2026 сообщили, что никаких обращений или предложений по поводу возвращения немецкого автоконцерна Volkswagen на российский рынок не поступало. Бывшая производственная площадка, где раньше собирали Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Škoda Rapid, уже перепрофилирована — сейчас там организован выпуск автомобилей китайского бренда, а годовой объём планируется нарастить до более чем 112 тысяч машин.