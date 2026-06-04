Aurus Senat 900 за 12 миллионов дебютировал на ПМЭФ: Life.ru показывает видео из салона
На ПМЭФ презентовали Aurus Senat 900 за 12 млн рублей
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На Петербургском международном экономическом форуме презентовали новую модель — Aurus Senat 900. Life.ru публикует видео из салона автомобиля.
Aurus Senat 900. Видео © Life.ru
Стоимость роскошного седана составляет 12 миллионов рублей. Несмотря на высокий ценник, за машиной уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей.
Производство организовано в Шушарах (Петербург). Как рассказал Life директор по управлению продуктом «Сенат» Анатолий Калицев, новинка скоро появится на дорогах.
Ранее Life.ru писал, что на ПМЭФ представили обновлённые версии автомобилей Aurus — Senat и Senat Long: у них изменились оптика и решётка радиатора, а удлинённая версия получила новую архитектуру интерьера и мультимедийную систему.
Aurus — первый российский люксовый бренд, созданный в рамках проекта «Кортеж», его модельный ряд включает также внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal.
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