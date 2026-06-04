Aurus Senat 900 за 12 миллионов дебютировал на ПМЭФ: Life.ru показывает видео из салона

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали новую модель — Aurus Senat 900. Life.ru публикует видео из салона автомобиля.

Aurus Senat 900. Видео © Life.ru

Стоимость роскошного седана составляет 12 миллионов рублей. Несмотря на высокий ценник, за машиной уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей.

Производство организовано в Шушарах (Петербург). Как рассказал Life директор по управлению продуктом «Сенат» Анатолий Калицев, новинка скоро появится на дорогах.

Ранее Life.ru писал, что на ПМЭФ представили обновлённые версии автомобилей Aurus — Senat и Senat Long: у них изменились оптика и решётка радиатора, а удлинённая версия получила новую архитектуру интерьера и мультимедийную систему.

Aurus — первый российский люксовый бренд, созданный в рамках проекта «Кортеж», его модельный ряд включает также внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal.