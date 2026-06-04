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4 июня, 10:37

На ПМЭФ раскрыли отсутствие планов Volkswagen по возвращению в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Никаких обращений или предложений о возвращении Volkswagen на российский рынок не поступало. Об этом Mash сообщили представители Калужской области на полях ПМЭФ-2026.

Действовавшая ранее производственная площадка, где выпускались Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Škoda Rapid, уже сменила профиль работы. Сейчас на предприятии организовано производство автомобилей китайского бренда, а годовой объём выпуска планируется довести до более чем 112 тысяч машин.

В случае гипотетического возвращения немецкому концерну пришлось бы либо строить новые мощности, либо выкупать уже работающие активы на иных условиях. Вероятность возобновления деятельности Volkswagen в России на данный момент выглядит крайне низкой.

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Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает новые направления загрузки своих производственных мощностей в Германии. Компания ведёт переговоры о возможном выпуске компонентов для систем противовоздушной обороны. Потенциальным партнёром проекта называется израильская компания Rafael Advanced Defence Systems.

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Милена Скрипальщикова
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