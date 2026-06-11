Украина в спешке эвакуирует металлообрабатывающие заводы из Краматорска

Украинские власти ускоряют эвакуацию металлообрабатывающих предприятий из Краматорска в подконтрольной части ВСУ в ДНР. Об этом пишет британский журнал Economist.

Изначально эти меры начались в 2022 году, но с приближением российских войск к городу процесс ускорился. Журналисты называют этот проект «Новый Краматорск» и описывают его как попытку переместить промышленный центр города, включая металлообрабатывающие и станкостроительные заводы, в небольшой город Перечин на западе Украины.

Уже более 3,5 тысяч рабочих переехали в Перечин. Несмотря на надежды чиновников на государственную поддержку, в Перечине, который должен принять высокотехнологичные производства, ранее не уделялось внимания развитию инфраструктуры, включая дороги. Кроме того, местные жители выражают недовольство, оспаривая предоставление работникам заводов брони от мобилизации и считая строительство жилья для них нарушением своих прав.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах Краматорска и Славянска объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о подконтрольной ВСУ части ДНР.