Боксёр из Сибири сорвал куш в 1 млн рублей, положившись на интуицию

Иркутский боксёр Сергей Киренков стал миллионером, выиграв в лотерею один миллион рублей. Спортсмен объяснил свой успех интуицией, которая помогла ему «ухватить удачу за хвост».

Сергей работает аппаратчиком в фармацевтической компании. В свободное время он занимается спортом: имеет первый взрослый разряд по боксу и участвует во всероссийских соревнованиях. На что именно потратит выигранный миллион, победитель пока не решил.

Ранее жительница Нефтеюганска Насиба Арипова, воспитывающая троих детей, неожиданно разбогатела на семь миллионов рублей. Деньги пришли к ней через лотерею, причём участвовать в розыгрышах женщина начала всего за десять дней до этого. Поставить приложение на телефон ей посоветовал родственник, который сам давно увлекается подобными играми. И уже в 343231-м тираже молодая мать сорвала суперприз.