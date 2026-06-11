Погоню истребителя МиГ-29 за российской ракетой сняли на одесском пляже

Отдыхающие на одесском пляже сняли на видео, как украинский истребитель МиГ-29 пытался перехватить российскую ракету. Кадры опубликовал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На записи слышна воздушная тревога, однако на берегу остаётся много людей, которые не спешат уходить с пляжа. Через несколько секунд со стороны моря появляется громкий гул самолёта. По густому дымному следу авторы публикации предположили, что в кадр попал МиГ-29, летевший за ракетой.

В какой-то момент испуганная девочка-подросток с криком выбегает из воды, когда истребитель пролетает мимо и исчезает из кадра. Лебедев заявил, что самолёт пытался сбить российские ракеты, но, по его словам, перехват не удался: «ракеты прибыли на место».

Он также утверждает, что после этого стало известно место, откуда взлетел истребитель, и при первой возможности аэродром может стать целью удара. По словам Лебедева, там остаются иностранные самолёты.

Ранее в Одессе и Кролевце Сумской области прогремели мощные взрывы. Украинские СМИ сообщали о взрывах также в Харькове и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В ряде регионов включали сирены воздушной тревоги. Детали о возможных поражённых целях и последствиях пока не раскрывались.