Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко осудил атаки ВСУ на объекты культуры и истории, назвав их варварством. По его словам, удары по таким местам показывают отношение Киева не только к людям, но и к памяти.

Напомним, ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города-героя и объекту культурного наследия. В результате атаки, произошедшей около трёх часов ночи, в здании вспыхнул сильный пожар, которому был присвоен высокий ранг сложности; существовал риск обрушения кровли. По словам губернатора Михаила Развожаева, уникальное полотно, воссозданное советскими художниками, практически уничтожено. Однако исторические фрагменты подлинной панорамы работы Франца Рубо, к счастью, уцелели, так как на момент атаки находились в другом филиале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее варварским актом вандализма, поставившим киевский режим в один ряд с фашистами, уничтожавшими мировые культурные святыни. В Кремле заявили, что музей обязательно будет восстановлен. По оценкам специалистов, восстановление панормы займёт около пяти лет.