Филиал музея обороны Севастополя, расположенный в кинотеатре «Украина», будет переименован. Решение принято после атаки Вооруженных сил Украины на другое подразделение музея – здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале, что кинотеатр, являющийся частью музейного комплекса, больше не может носить название «Украина» из-за действий ВСУ. Он подчеркнул, что сохранять на фасаде музея имя государства, стремящегося уничтожить историю и людей, недопустимо.

«С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали», — написал Развожаев.

Новое название кинотеатра будет определено совместно с жителями Севастополя. Развожаев также отметил, что, несмотря на присущее севастопольцам терпение и толерантность, существуют действия, которые не могут быть прощены.

Погибших и пострадавших, по данным властей, нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что каменная часть здания пострадала минимально, но внутреннее убранство и полотно, находившееся на финальной стадии реставрации, не уцелели. При этом музейные материалы были заранее оцифрованы. Власти уже заявили, что панораму восстановят и постараются воссоздать в лучшем виде.