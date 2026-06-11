Вывеску «Украина» сняли с фасада кинотеатра в Севастополе
Обложка © Telegram / РаZVожаев
Филиал музея обороны Севастополя, расположенный в кинотеатре «Украина», будет переименован. Решение принято после атаки Вооруженных сил Украины на другое подразделение музея – здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».
Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале, что кинотеатр, являющийся частью музейного комплекса, больше не может носить название «Украина» из-за действий ВСУ. Он подчеркнул, что сохранять на фасаде музея имя государства, стремящегося уничтожить историю и людей, недопустимо.
«С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали», — написал Развожаев.
Новое название кинотеатра будет определено совместно с жителями Севастополя. Развожаев также отметил, что, несмотря на присущее севастопольцам терпение и толерантность, существуют действия, которые не могут быть прощены.
В ночь на 10 июня украинский беспилотник самолётного типа ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». После атаки начался масштабный пожар, которому присвоили четвёртый ранг сложности. По словам директора Музея обороны Севастополя, здание горело 13 часов, и всё это время сохранялась угроза обрушения купола.
Погибших и пострадавших, по данным властей, нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что каменная часть здания пострадала минимально, но внутреннее убранство и полотно, находившееся на финальной стадии реставрации, не уцелели. При этом музейные материалы были заранее оцифрованы. Власти уже заявили, что панораму восстановят и постараются воссоздать в лучшем виде.
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