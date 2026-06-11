Reuters узнал о планах Франции расширить полномочия Каллас в ЕС

В Париже подготовили предложение о переустройстве дипломатической структуры Евросоюза с одновременным наделением главы внешнеполитической службы Кайи Каллас более широкими полномочиями. О существовании закрытого документа, оказавшегося в распоряжении журналистов, проинформировало информагентство Reuters.

В публикации подчёркивается, что содержание бумаги перекликается с позицией значительной части европейских чиновников и дипломатов, которые полагают: действия Брюсселя в режиме чрезвычайных ситуаций отличаются неоправданной медлительностью и несогласованностью из-за постоянных трений между ключевыми институтами ЕС, руководством стран-членов и правительствами всех 27 государств объединения.

По мнению французской стороны, главная причина неэффективного реагирования на внешнеполитические кризисы заключается в чересчур размытых границах обязанностей между Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий, которую возглавляет Каллас.

Разработчики документа предложили три способа исправления текущей ситуации. Первый путь — отдать всю внешнюю политику ЕС в прямое ведение Еврокомиссии. Второй сценарий предусматривает переподчинение дипломатической службы Совету Евросоюза. Третий вариант касается серьёзного увеличения полномочий Кайи Каллас в рамках глубокой институциональной перестройки. Как уточняет информагентство, именно последняя схема даст Каллас дополнительные рычаги воздействия внутри Еврокомиссии, сделав её первым исполнительным вице-президентом и главным координатором для всех комиссаров и соответствующих департаментов, занимающихся внешними связями, вопросами торговли и экономического роста.

При этом в ЕС высказывают недовольство работой Каллас. Как сообщала Financial Times, государства Европы ведут консультации касательно кардинальной реорганизации дипломатического аппарата объединения, недовольные его низкой результативностью и наличием серьёзных претензий к руководительнице евродипломатии. Испанское издание Pais, в свою очередь, охарактеризовало Каллас как часть, по всей видимости, наихудшего брюссельского руководства за минувшие десятилетия, подчеркнув при этом её чрезмерную сосредоточенность на российской тематике.