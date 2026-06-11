США продлили лицензию на атомные транзакции с подсанкционными банками РФ

США продлили разрешение российским банкам проводить операции в сфере гражданской ядерной энергетики в обход санкций. Срок действия новой лицензии, опубликованной Минфином, истекает 18 декабря 2026 года, сообщается в документе под номером 115D.

В документе указано, что под его действие попадают Банк России, Национальный клиринговый центр, а также десятки других отечественных кредитных организаций и те структуры, где они владеют половиной и более долей.

Все запрещённые соответствующим указом президента США сделки разрешены до 12:01 по времени восточного побережья 18 декабря. В американском Минфине уточнили, что речь идёт только об операциях по поддержке гражданских ядерных проектов, которые были запущены до 21 ноября 2024 года. Предыдущая лицензия такого рода, номер 115С, больше не действует.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который ужесточает санкции против России и продлевает военную помощь Украине. Документ поддержали 226 депутатов, против высказались 195. Законопроект обязывает американские власти регулярно оценивать действия Москвы в рамках конфликта с Киевом. В расчёт берутся характер боевых действий, соблюдение возможных договорённостей и степень участия России в переговорах.