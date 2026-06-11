ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 17:25

США продлили лицензию на атомные транзакции с подсанкционными банками РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bill Perry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bill Perry

США продлили разрешение российским банкам проводить операции в сфере гражданской ядерной энергетики в обход санкций. Срок действия новой лицензии, опубликованной Минфином, истекает 18 декабря 2026 года, сообщается в документе под номером 115D.

В документе указано, что под его действие попадают Банк России, Национальный клиринговый центр, а также десятки других отечественных кредитных организаций и те структуры, где они владеют половиной и более долей.

Все запрещённые соответствующим указом президента США сделки разрешены до 12:01 по времени восточного побережья 18 декабря. В американском Минфине уточнили, что речь идёт только об операциях по поддержке гражданских ядерных проектов, которые были запущены до 21 ноября 2024 года. Предыдущая лицензия такого рода, номер 115С, больше не действует.

Рябков заявил о прекращении диалога России и США о стратегической стабильности
Рябков заявил о прекращении диалога России и США о стратегической стабильности

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который ужесточает санкции против России и продлевает военную помощь Украине. Документ поддержали 226 депутатов, против высказались 195. Законопроект обязывает американские власти регулярно оценивать действия Москвы в рамках конфликта с Киевом. В расчёт берутся характер боевых действий, соблюдение возможных договорённостей и степень участия России в переговорах.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Банки
  • Санкции против России
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar