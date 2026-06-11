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Регион
11 июня, 17:30

За шесть часов над регионами России сбили 67 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские системы ПВО в течение шести часов, с 14:00 до 20:00 по Москве, сбили 67 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, инциденты произошли над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями и Московским регионом.

Cемь человек, включая подростка, пострадали при ударе ВСУ по АЗС под Брянском
Cемь человек, включая подростка, пострадали при ударе ВСУ по АЗС под Брянском

До этого стало известно, что число жертв атаки ВСУ на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

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Наталья Демьянова
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