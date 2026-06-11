«Чёрная смерть» била не вслепую: Учёные нашли неожиданную закономерность в гибели от чумы

Пандемия «Чёрной смерти» могла убивать не так случайно, как считалось раньше. Новый анализ средневековых захоронений показал, что особенно уязвимыми перед чумой были молодые люди и те, кто тяжело болел или голодал в детстве. Об этом пишет издательство Cambridge University Press.

Исследователи сравнили останки жертв эпидемии с погребениями людей, умерших в периоды между вспышками болезни. Для работы изучили материалы нескольких средневековых кладбищ в Британии.

На обычных кладбищах чаще всего встречались умершие в возрасте от 25 до 34 лет. Но среди погибших от «Чёрной смерти» заметно больше оказалось людей от 15 до 24 лет. Доля молодых жертв в чумных захоронениях была почти вдвое выше, чем среди населения до эпидемии. Это говорит о том, что болезнь могла по-разному воздействовать на разные возрастные группы.

Дополнительные данные нашли и в зубах. У многих погибших сохранились следы нарушений развития, которые обычно связывают с голодом, тяжёлыми заболеваниями или другими стрессами в раннем возрасте.

Учёные считают, что такие лишения могли заранее ослабить организм и повысить риск смерти во время пандемии. Получается, исход заражения зависел не только от самой чумы, но и от состояния человека задолго до встречи с болезнью.

Пандемия «Чёрной смерти» — это крупнейшая вспышка чумы в Европе, Азии и Северной Африке в XIV веке. Самый известный период — примерно 1347–1353 годы. Болезнь вызывала бактерия Yersinia pestis. Чаще всего она передавалась через блох, которые жили на крысах и других грызунах, но при некоторых формах могла распространяться и от человека к человеку.

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