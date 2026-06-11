Итальянка получила 18 лет за убийство мигранта, укравшего у неё сумку

В Италии предпринимательницу Чинцию Даль Пино приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство мужчины, который украл у неё сумку. Решение вынес суд города Лукка. Об этом пишет агентство Lapresse.

История произошла в сентябре 2024 года в Виареджо. 67-летняя владелица пляжного бизнеса на внедорожнике догнала бездомного выходца из Марокко после кражи. По версии следствия, женщина не просто пыталась остановить грабителя. Она несколько раз переехала его автомобилем, после чего пострадавшего доставили в больницу. Спасти мужчину не удалось.

Прокуратура требовала для Даль Пино пожизненный срок. Обвинение настаивало, что она действовала умышленно и устроила самосуд, решив наказать похитителя. Защита пыталась добиться переквалификации дела на превышение пределов самообороны. Адвокаты утверждали, что предпринимательница хотела вернуть личные вещи, а не убивать человека.

Сама Даль Пино заявляла, что пыталась заблокировать вора и после наезда решила, что он лишь получил травмы. После случившегося она уехала домой. Водителя белого внедорожника быстро нашли по камерам. На кадрах, которые разошлись в местных СМИ, женщина выходит из машины, забирает сумку и спокойно садится обратно.

Ранее в Италии женщина несколько раз переехала мигранта, который, угрожая ножом, украл у неё сумочку. Мигрант скончался в больнице, не приходя в сознание. В настоящее время итальянка задержана.