Медведев поручил проработать вопрос о допвыплатах раненым бойцам СВО

Бойцы СВО, которые проходят длительное восстановление в госпиталях, могут получать дополнительное социальное пособие. Такую инициативу пообещал проработать председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

С предложением выступила Герой России Людмила Болилая. Она обратила внимание, что при тяжёлых ранениях военные порой находятся в больницах многие недели или даже месяцы, но повышенные «боевые» выплаты им начисляют только за первый месяц, а потом доход резко падает.

«Давайте подумаем, это нужно обсудить, я готов это и с Минобороны обсудить, и с Минфином. Вы правы, что это может быть некая социальная выплата — она вряд ли будет одинаковой с полным объёмом денежного вознаграждения, которое причитается участнику СВО, но это должно быть какое-то социальное пособие, которое будет выплачиваться, потому что человек должен что-то получать в добавок к тому, что ему положено в этот период», — подчеркнул Медведев.

Ранее Анна Цивилёва, статс-секретарь и замминистра обороны РФ, наградила участников СВО и врачей в подмосковном госпитале накануне Дня России. Церемония прошла во втором филиале Национального медицинского исследовательского центра имени Вишневского, где военные проходят лечение и реабилитацию.