Пять килограммов счастья: Во Владивостоке на свет появилась девочка-богатырь

Во Владивостоке на свет появилась девочка-богатырь весом 5020 граммов. Малышка родилась 9 июня в родильном доме №3. Для 37-летней жительницы города это уже третья дочь. После рождения девочки женщина стала многодетной мамой.

Богатырь-девочка родилась у матери во Владивостоке. Фото © VK/ Роддом № 3 г. Владивосток

Врачи заранее готовились к родам: предыдущие дочки пациентки тоже были крупными (более 4 кг) и появились на свет с помощью кесарева сечения. Специалисты решили провести плановую операцию, учитывая вес ребёнка и особенности здоровья матери. Роды прошли успешно.

Новорождённая здорова, мама тоже чувствует себя хорошо. В роддоме отметили, что появление такой крупной малышки стало особенным событием. Главврач Светлана Сагайдачная назвала рождение ребёнка чудом и подчеркнула, что в регионе становится больше многодетных семей.

Ранее Life.ru писал, что в Московской области помогли родить женщине, которая проходила химиотерапию из-за онкологии. В 38 недель будущей маме сделали кесарево сечение. Родилась совершенно здоровая девочка весом 2980 грамм и ростом 48 см.