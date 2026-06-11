«Всё, Вася, прощай»: На Сахалине рыбак устроил в лесу философскую прогулку с медведем

На Сахалине рыбак устроил неожиданную прогулку с молодым медведем. Зверь увязался за мужчиной и его собакой Ларой после рыбалки в Углегорском районе. Кадрами поделился телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта».

Медведь проводил рыбака до дороги. Видео © Telegram/ ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта

По словам сахалинца, он собирался ещё немного порыбачить, но рядом появился косолапый. Отпугивателя с собой не было, а собака вела себя спокойно и не лаяла. Когда мужчина начал собирать снасти, медведь подошёл совсем близко и сел рядом. Вероятно, его заинтересовал запах рыбы в рюкзаке.

На кадрах зверь идёт то позади рыбака, то рядом, тянется лапой к велосипеду и обнюхивает Лару. Агрессии он не показывает, а мужчина по пути даже разговаривает с ним как с попутчиком.

«Уже проводил до болота, пошли, давай… иди домой, иди к мамке! Ух, клещей-то на тебе сколько! Я бы так тебе и повыдергивал бы. Всё, Вася, прощай», — обратился к зверю сахалинец.

Медведь отстал только у дороги возле углегорской свалки. Местные рассказали, что этот зверь уже около двух недель бродит в районе: его видели у Шахтёрска и на территории порта. По словам жителей, медведю примерно 3–4 года. Сейчас у этих животных период гона, поэтому они могут чаще перемещаться и вести себя непредсказуемо.

Людей просят не подходить к зверю и не кормить его. Чем дольше он получает еду рядом с человеком, тем выше риск, что начнёт выходить к населённым пунктам. Вероятно, медведя временно усыпят и вывезут глубже в лес.

Ранее о встрече с косолапым на Сахалине рассказывал блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Медведь пришёл к палаточному лагерю, где Пучков находился с товарищами.