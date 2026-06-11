Из Литвы даже медведи бегут: Косолапый пересёк «железный занавес» и скрылся в Беларуси

На границе Литвы и Белоруссии ночью сняли необычного перебежчика — крупного медведя, который уверенно направился через заграждение и скрылся уже на белорусской стороне. Кадры публикует «Телерадиокомпания Гродно».

Видео © Telegram/Телерадиокомпания Гродно

Судя по видео, зверь не метался и не сомневался: шёл спокойно, с таким видом, будто маршрут был уже давно выбран, а решение принято окончательно. В соцсетях шутят, что косолапый просто не выдержал литовской реальности и выбрал Беларусь.

Куда именно направился медведь после пересечения границы, неизвестно. Но выглядел он настолько целеустремлённым, что обратно, похоже, и правда не собирался.