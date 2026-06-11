Из Литвы даже медведи бегут: Косолапый пересёк «железный занавес» и скрылся в Беларуси
Медведь устроил ночной побег из Литвы в Белоруссию
Обложка © chatgpt
На границе Литвы и Белоруссии ночью сняли необычного перебежчика — крупного медведя, который уверенно направился через заграждение и скрылся уже на белорусской стороне. Кадры публикует «Телерадиокомпания Гродно».
Видео © Telegram/Телерадиокомпания Гродно
Судя по видео, зверь не метался и не сомневался: шёл спокойно, с таким видом, будто маршрут был уже давно выбран, а решение принято окончательно. В соцсетях шутят, что косолапый просто не выдержал литовской реальности и выбрал Беларусь.
Куда именно направился медведь после пересечения границы, неизвестно. Но выглядел он настолько целеустремлённым, что обратно, похоже, и правда не собирался.
Ранее Life.ru рассказывал о другом медвежьем появлении — уже в Хабаровском крае. Косолапый больше часа бродил по селу Тополево, всего в нескольких километрах от Хабаровска, и серьёзно перепугал местных жителей. В какой-то момент зверь заметил мужчину и бросился за ним. Тот не растерялся: отпугнул хищника и успел забраться на балку. Медведь с ним связываться не стал и ушёл дальше по своим делам. Позже сотрудники охотнадзора отловили животное.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.