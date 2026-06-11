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Регион
11 июня, 18:49

В повреждённом от атаки БПЛА доме в Краснодаре ввели локальный режим ЧС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

В многоквартирном доме Краснодара, пострадавшем при атаке беспилотников, ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Локальный режим ЧС ввели в многоквартирном доме, пострадавшем при атаке беспилотников. По результатам обхода оценочных комиссий установлено, что повреждено 11 квартир, выбиты стёкла более 20 окон и 17 лоджий», — говорится в сообщении.

Спасатели уже убрали территорию и снесли опасные конструкции, продолжая помогать жильцам. Самую пострадавшую семью переселили в пункт временного размещения. У дома теперь круглосуточно дежурят полицейские и представители казачества. Городские власти вместе с местным управлением МВД взялись помочь жильцам восстановить утерянные документы.

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Напомним, в Краснодаре обломки украинского беспилотника угодили в многоквартирный дом, после чего там вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали два человека — им сейчас оказывают всю необходимую помощь. Атаке также подвергся Северский район: там повреждены несколько частных домовладений, и есть один раненый.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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