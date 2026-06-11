Опасные личинки мухи Нового Света вернулись в США спустя 60 лет

В США впервые за 60 лет снова выявили заражение личинками мухи Нового Света (Cochliomyia hominivorax). Об этом сообщает The Associated Press.

Паразитов обнаружили в июне 2026 года у трёх телят и козы в Техасе, а также у собаки в Нью-Мексико. Ранее власти заявляли, что эти насекомые были официально уничтожены в стране ещё в 1966 году.

Опасность личинок в том, что они проникают в открытые раны и питаются живыми тканями. Пострадать могут скот, дикие животные, домашние питомцы и даже люди. Без лечения заражённое животное может погибнуть всего за несколько недель. Причиной становятся тяжёлые повреждения тканей и бактериальная инфекция.

В районах, где нашли заболевших животных, уже создали карантинные зоны радиусом 20 километров. Специалисты не исключают, что в ближайшее время появятся новые случаи. Для борьбы с вредителем на юге Техаса с февраля сбрасывают с самолётов стерильных самцов мух. В долгосрочной перспективе USDA планирует построить в штате завод по их разведению за $750 млн.

Напомним, что первый за долгое время случай заражения личинками мухи Нового Света выявили у домашней собаки. Специалисты полагали, что ситуация может рассматриваться как единичный эпизод, но всё же начали проводить проверку.