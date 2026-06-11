Пожарный спас чужой автомобиль от огня при пожаре в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске пожарный помог уберечь от огня легковой автомобиль, оказавшийся рядом с загоревшимся микроавтобусом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Пожарный спас легковушку во время возгорания маршрутки. Видео © Telegram / SHOT

Пожар произошёл вечером на Молодёжном проезде. Загорелся припаркованный микроавтобус. Сергей, который живёт рядом, заметил пламя и вышел к месту происшествия. Перед этим он надел рабочую форму. Когда мужчина оказался на парковке, огонь уже начал распространяться в сторону стоявшей поблизости легковушки. Не дожидаясь владельца, Сергей оттолкнул автомобиль подальше от горящего микроавтобуса.

Легковая машина не пострадала, сам Сергей также не получил травм. В этот момент он находился не при исполнении служебных обязанностей. Собственник машины пока ещё не знает, что мог лишиться транспорта, и не успел поблагодарить пожарного.

А ранее в Ставропольском крае произошёл пожар в Свято-Никольском храме, которому около 200 лет. Возгорание охватило 300 квадратных метров. Инцидент произошёл в городе Ессентуки на Оборонной улице. Пожару был присвоен второй ранг сложности, что говорит о повышенной интенсивности возгорания. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.