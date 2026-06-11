Живот «внезапно исчез»: Мать отдала новорождённого ребёнка на съедение собакам в Чехии

В Чехии мать скормила собакам новорождённого ребёнка, пишет местное издание Krimi-Plzen. В городе Киншперк-над-Огржи свекровь 35-летней женщины обнаружила на заднем дворе полиэтиленовые пакеты с окровавленными конечностями младенца. Остальная часть тела до сих пор не найдена. Полиция предполагает, что труп мог быть скормлен собакам.

Женщину арестовали и предъявили обвинение в особо тяжком убийстве. Она проживала с партнёром в доме его родителей. Соседи подтвердили, что женщина была на позднем сроке беременности, но затем её живот «внезапно исчез». Служебные собаки обыскали мусорные баки в округе, но найти останки не удалось.

В случае признания вины матери грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Жители небольшого города шокированы случившимся.

Ранее в Великобритании полиция задержала группу мигрантов, которых обвиняют в длительном сексуальном насилии над детьми. Под арест попали семеро мужчин 20–21 года. По данным следствия, пятеро из них прибыли в Англию на небольших лодках в 2021–2022 годах.