Одесские власти призвали Летний театр убрать портрет Виктора Цоя

В Одессе городские власти обратились к собственникам территории Летнего театра после жалобы на размещённые там изображения Виктора Цоя и тексты на русском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовав копию соответствующего документа.

Поводом для рассмотрения вопроса стало обращение, поступившее на правительственную горячую линию в апреле 2026 года. После этого Приморская районная администрация изучила ситуацию и направила запросы в профильные структуры. Как следует из документа, коммунальное предприятие «Горзелентрест» уведомило чиновников, что расположенные возле Городского сада изображения и надписи не входят в перечень объектов, находящихся на обслуживании предприятия.

Проверка также показала, что участок и находящиеся на нём строения арендует совместное предприятие «Солинг». В связи с этим районная администрация переадресовала вопрос владельцам площадки, попросив их рассмотреть обращение заявителя и сообщить о принятом решении. Власти также запросили фотографии по итогам рассмотрения обращения.

Портрет Виктора Цоя появился в Летнем театре осенью 2021 года. Его создание было приурочено к открытию арт-объекта, получившего название «стена рок-н-ролла». Изображение музыканта стало частью масштабной настенной композиции, посвящённой рок-культуре.

А ранее Life.ru писал, что незадолго до большого сольного концерта 21 июня в «Лужниках» группа КИНО стала опекуном шпорцевой кукушки, которая живёт в Московском зоопарке. Бас-гитарист Игорь Тихомиров отметил, что теперь у коллектива появилась «своя» кукушка, и за ней будут следить не только сотрудники учреждения, но и сами музыканты. Помимо этого, группа объявила творческий конкурс для детей. Юным поклонникам предложили изобразить или придумать собственное видение кукушки, вдохновлённое историей группы.