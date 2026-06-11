Трамп выразил уверенность в том, что верховный лидер Ирана одобрил сделку с США
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Президент США Дональд Трамп высказал предположение о том, что верховный руководитель Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи мог дать согласие на условия предстоящего соглашения с американской стороной. Журналисты в Белом доме поинтересовались у республиканца, одобрил ли лидер Ирана проект соглашения, которое США и Иран, как считает президент, могут подписать со дня на день.
«Я так понимаю, что ответ да», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран достигли договорённостей о прекращении войны. Документы могут подписать в ближайшие дни, возможно, в Европе. По словам республиканца, Вашингтон и Тегеран уже согласовали ключевые условия прекращения боевых действий. Теперь сторонам нужно завершить оформление документов.
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