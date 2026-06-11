ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 20:39

ВСУ нанесли четыре удара по медсанчасти в Энергодаре

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

В Энергодаре в Запорожской области была атакована территория медико-санитарной части №145. Как сообщил мэр города Максим Пухов, зафиксировано не менее четырёх ударов, в результате которых повреждения получила передвижная акушерская комната, размещённая на базе автомобиля КамАЗ.

«Сегодня вечером ВСУ атаковали территорию МСЧ №145. Первый удар — по автомобилю КамАЗ — акушерская передвижная комната. К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трёх прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — говорится в заявлении.

Вместе с тем повреждения получили резервные генераторы медсанчасти. После атаки на месте обнаружили обломки дрона.

Херсонская область подвергается попытке массовой атаки дронов со стороны ВСУ
Херсонская область подвергается попытке массовой атаки дронов со стороны ВСУ

Ранее Life.ru писал, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали здание спасателей МЧС РФ в Энергодаре Запорожской области. Кроме того, 10 июня БПЛА атаковали здание пожарно-спасательной части в городе Каменка-Днепровская. В результате инцидентов пострадавших выявлено не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar