Замглавы Минобороны Британии Карнс подал в отставку вслед за Хили

Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс объявил об отставке. Решение он принял вслед за уходом главы оборонного ведомства Джона Хили. Об этом Карнс сообщил в соцсети X.

Алистер Карнс заявил, что британские власти не выполняют обязательства перед военнослужащими. По его словам, государство не обеспечивает их необходимыми условиями для службы и не оказывает должную поддержку после завершения карьеры.

«Мы обязаны тем, кто служит Великобритании, должны обеспечить их всем необходимым для выполнения своей работы и проявить верность, поддержав их после завершения службы. Мы терпим неудачу и в том, и в другом. На протяжении всего времени моей работы в правительстве я отстаивал эту позицию. Но Даунинг-стрит, 10 не желает прислушиваться, поэтому я ухожу в отставку с поста министра по делам вооружённых сил», — написал Карнс.

Бывший замминистра отметил, что последовательно отстаивал эту позицию во время работы в правительстве. При этом, по его словам, резиденция премьер-министра на Даунинг-стрит не прислушалась к его доводам, после чего он решил покинуть должность министра по делам вооружённых сил.

В тот же день власти Великобритании объявили о новом назначении в оборонном ведомстве. Пост министра обороны занял бывший заместитель главы МВД Дэн Джарвис. В канцелярии премьер-министра Кира Стармера сообщили, что соответствующее решение утвердил король Карл III. Джарвис сменил на этом посту Джона Хили, который ранее подал в отставку.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Причиной стало отсутствие обещанных инвестиций в проекты ведомства. Хили признался, что решился на этот шаг «с глубоким сожалением и большой неохотой». Джону Хили 66 лет. Он занял пост министра обороны в 2024 году, сменив на нём Гранта Шэппса.