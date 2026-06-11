ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 20:43

При обстреле ВСУ Брянской области погибли два человека, ещё два ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате артиллерийского обстрела посёлка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, среди погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь.

ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области
ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области

Ранее беспилотник ВСУ нанёс удар по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского округа. В результате атаки ранения получили пять гражданских лиц. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Детей доставили в областную детскую клиническую больницу. У девятимесячной пациентки врачи выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Ещё одна девочка пяти лет госпитализирована с повреждением бедра.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar