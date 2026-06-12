Цена нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 17 апреля

Мировые цены на нефть марки Brent на торгах лондонской биржи ICE опустились ниже отметки в 89 долларов за баррель впервые с середины апреля. Августовские фьючерсы в моменте снижались почти на 4,8% и достигали уровня около 88,66 доллара за баррель.

Одновременно снижается стоимость нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года. Её цена уменьшилась более чем на 4,6% и составила около 85,86 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что семь стран-участниц ОПЕК+ собираются одобрить увеличение июльских нефтяных квот на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями. Этот шаг повторяет решение на июнь, которое было чуть скромнее майского и апрельского из-за выхода ОАЭ из альянса.