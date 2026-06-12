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11 июня, 21:05

В Белгородской области прооперировали пострадавших при атаке БПЛА девочек

Обложка © VK / Александр Шуваев

Обложка © VK / Александр Шуваев

Две девочки, получившие ранения при ударе беспилотника по магазину в посёлке Разумное Белгородской области, перенесли операции. Сейчас обе пациентки находятся под наблюдением врачей детской областной клинической больницы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Навестил в детской областной клинической больнице девочек, которые пострадали при сегодняшней атаке БПЛА в Разумном Белгородского округа. Операции у девочек прошли успешно, сейчас они обе находятся под наблюдением медиков. Перевод в другие медучреждения не требуется — наши высококвалифицированные специалисты справляются сами. Я с ними на связи», — пишет он.

Атака также привела к травмам ещё трёх человек. Две женщины были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. Ещё одной госпитализация не потребовалась, помощь ей оказывают амбулаторно.

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Напомним, беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского округа. В результате атаки ранения получили пять гражданских лиц. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Детей доставили в областную детскую клиническую больницу. У девятимесячной пациентки врачи выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Ещё одна девочка пяти лет была госпитализирована с повреждением бедра.

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Тимур Хингеев
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