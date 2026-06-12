Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о пожаре у Финляндского вокзала

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из фигурантов дела о пожаре в ангаре у Финляндского вокзала. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Под домашний арест до 8 августа 2026 года отправлен Андрей Смирнов — один из учредителей организации, арендовавшей помещение под химическое производство. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших гибель более двух лиц.

По версии следствия, обвиняемый и другие сотрудники компании не обеспечили соблюдение правил безопасности при работе с химическими веществами, что привело к взрыву паров ацетона.

Возгорание произошло 8 июня в ангаре на Минеральной улице. В результате обрушения конструкций и пожара погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств происшествия.