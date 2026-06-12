В Греции задержали грузовик с 5,5 млн контрабандных сигарет

Греческие таможенники задержали грузовик с более чем 5,5 млн контрабандных сигарет. Автомобиль следовал из Турции во Францию через пункт пропуска Кипи на греко-турецкой границе. Об этом сообщила газета Naftemporiki.

По данным издания, сотрудники таможни раскрыли крупный канал незаконного ввоза табачной продукции. Операцию провели после получения информации о грузовике, который должен был пройти контроль на границе. Согласно сопроводительным документам, транспорт перевозил пластиковые бытовые изделия и плитку. Однако во время детального осмотра таможенники выяснили, что заявленный груз использовали для сокрытия табачной продукции. Внутри автомобиля сотрудники обнаружили 280 коробок с сигаретами.

«В общей сложности были найдены 280 коробок, в которых содержались 5 627 600 сигарет», — сообщает Naftemporiki.

По оценке греческих служб, речь идёт об одном из крупнейших случаев изъятия контрабандных сигарет в стране за последнее время. Власти подсчитали, что в случае продажи этой продукции государство могло потерять более 1,1 млн евро из-за неуплаченных налогов и таможенных пошлин.

Ранее в Австралии сотрудники департамента по охране климата, энергии, окружающей среды и воды изъяли свыше 100 тысяч живых экзотических тараканов. Эта операция стала крупнейшей конфискацией незаконно ввезённых беспозвоночных за всю историю страны. Среди обнаруженных насекомых находились аргентинские древесные тараканы дубия и мадагаскарские шипящие тараканы. Стоимость партии специалисты оценили примерно в 200 тысяч австралийских долларов. По данным ведомства, насекомых планировали использовать в качестве корма для рептилий. Власти отметили, что оба вида не проходили экологическую экспертизу и могут представлять угрозу для местной природы и сельского хозяйства.