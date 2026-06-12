Из Вьетнама депортировали россиянина по делу о незаконном вылове мидий

Во Вьетнаме задержали и передали России мужчину, которого разыскивали по делу о незаконной добыче морских ресурсов у побережья Краснодарского края. После депортации его доставили в Москву, где фигуранта встретили сотрудники МВД, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«В аэропорту Хошимина вьетнамские коллеги передали представителю МВД России в Социалистической Республике Вьетнам одного из участников группы, осуществлявшей незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Чёрного моря. По имеющимся данным, в сентябре 2021 года злоумышленники с использованием транспорта и снаряжения для подводных работ выловили в Цемесской бухте в районе Новороссийска более 4,5 тысячи черноморских мидий», — говорится в материале.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Большинство предполагаемых участников схемы ранее предстали перед законом, однако один из них покинул страну. В связи с этим транспортная полиция Южного федерального округа инициировала его розыск по международным каналам.

Позднее сотрудники МВД установили, что мужчина находится на территории Вьетнама. После задержания местными властями его поместили в специализированный центр в Хошимине, где он ожидал решения вопроса о выдворении. Передача обвиняемого российской стороне состоялась в аэропорту Хошимина. Затем его этапировали в Россию и доставили в аэропорт Шереметьево.

Ранее стало известно, что власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России. Россиянин, проживавший в курортном отеле района Печату с 9 по 23 мая, вызвал недовольство своим поведением. Мужчина неоднократно нарушал покой гостей и сотрудников, а также совершал поступки, угрожающие безопасности окружающих. Сейчас он находится на лечении в больнице. Его поведение связано с зависимостью от лекарств. Решение о его дальнейшей судьбе примет иммиграционная служба.