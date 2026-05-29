В МИД Таиланда опровергли информацию о массовой депортации россиян

Информация о массовом принудительном выдворении российских граждан с территории Таиланда не имеет под собой никаких оснований. Так в министерстве иностранных дел королевства прокомментировали ТАСС публикации ряда российских СМИ об участившихся случаях депортации.

«Таиланд продолжает принимать иностранных посетителей, включая российских туристов, в соответствии с таиландскими законами и правилами без дискриминации», — сказали представители ведомства.

В министерстве подчеркнули, что гости из России по-прежнему играют важную роль в туристическом секторе Таиланда и в международных контактах королевства.

Ведомство, кроме того, сообщило, что местные власти продолжат обеспечивать благоприятные условия для зарубежных поездок, не выходя за пределы законодательного поля. Там пояснили: все действия по соблюдению закона применяются одинаково и без дискриминации — как к жителям Таиланда, так и к лицам из других государств.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда и Бали резко ужесточили правила для иностранцев, подолгу живущих по туристическим визам. Гид Ньоман Арнава объяснил, что причиной стали жалобы местных жителей на шумные вечеринки, езду без шлемов и неуважение к храмам, нарушающее гармонию с природой и духом. На Бали за удалённую работу без спецвизы грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов, а полиция проверяет «русские деревни». Таиланд сократил безвизовый срок до 30 дней, ужесточил контроль на границах и с начала 2026 года депортировал уже около 20 россиян.