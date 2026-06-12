Евродепутат из Словакии назвала глупостью запрет на въезд россиян в ЕС

Депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова раскритиковала идею о запрете въезда граждан России в страны Евросоюза. Заявление прозвучало в интервью ТАСС. По мнению политика, подобная инициатива не имеет разумных оснований.

Лашшакова прокомментировала обсуждаемую в ЕС идею о возможном запрете въезда россиян на территорию объединения. Она заявила, что не поддерживает такую меру и считает её ошибочной.

«Я считаю, что это глупость. И, скорее всего, такую инициативу продвигают политики, которым просто больше нечем заняться», — подчеркнула депутат Европарламента.

По словам Лашшаковой, предложение не решает актуальных проблем и не способствует конструктивному диалогу.

Ранее фракция германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европарламенте выступила с инициативой полностью прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России. Представители объединения указали, что только за прошлый год около 500 тысяч россиян провели отпуск в странах Европы. На этом основании они предложили пересмотреть действующий подход к выдаче туристических документов. Во фракции заявили, что российские граждане не должны посещать европейские курорты на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Соответствующее предложение они представили как одну из возможных мер визовой политики.