Истребители Венгрии были подняты по тревоге НАТО из-за самолёта Израиля

Истребители Венгрии JAS 39 Gripen были подняты по тревоге после того, как пассажирский самолёт Airbus A321, выполнявший рейс из Тель-Авива в Прагу, перестал выходить на связь с авиадиспетчерами. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Сигнал тревоги поступил через Объединённый центр воздушных операций НАТО. После взлёта пилоты венгерских истребителей установили визуальный контакт с лайнером, а экипаж Airbus вскоре восстановил радиосвязь с наземными службами.

После нормализации ситуации самолёт продолжил полёт по утверждённому маршруту в сторону Австрии. Венгерские истребители сопровождали воздушное судно до выхода из национального воздушного пространства, после чего вернулись на базу.

Власти Венгрии отметили, что во время инцидента система воздушной безопасности страны и механизмы ПВО НАТО отработали в штатном режиме.

Ранее истребитель F-35 ВВС США прервал полёт в районе Ормузского пролива и направился обратно в аэропорт вылета после передачи сигнала 7700. Воздушное судно находилось над территорией Объединённых Арабских Эмиратов, когда бортовые системы зафиксировали код, используемый в международной авиации для обозначения чрезвычайных обстоятельств во время полёта. После этого самолёт не стал продолжать маршрут. F-35 выполнил манёвр над районом полёта и взял курс на Абу-Даби, где завершил рейс.