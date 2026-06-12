В Санкт-Петербурге второй раз за июнь разыскивают 16-летнего подростка. Новая заявка поступила в поисковый отряд «ЛизаАлерт» спустя сутки после того, как юношу нашли в Пензенской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Ориентировка «ЛизаАлерт». Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Девятого июня поиски Дмитрия Кузнецова завершились в другом регионе. На следующий день около полудня он вышел из дома и не вернулся. Это уже второе обращение о его розыске с начала месяца. Поисковые мероприятия продолжаются. В отряде допускают, что подросток может находиться за пределами Санкт-Петербурга.

Согласно ориентировке, рост пропавшего составляет 185 сантиметров. В день исчезновения на нём были камуфляжные куртка и брюки, чёрная футболка и берцы.

Ранее Life.ru писал, что в Сочи уже две недели длятся поиски 21-летнего Руслана, который загадочно пропал после похода в район Ореховских водопадов. Молодой человек отправился в путешествие 21 мая и планировал вернуться на следующий день. Но 22 мая перестал выходить на связь. Не исключено, что после водопада он мог пойти дальше — в сторону хребта.