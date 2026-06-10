Останки, обнаруженные в районе поисков семьи Усольцевых, принадлежат животному

Зафиксированные нейросетью в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых останки оказались животного происхождения. Об этом сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Значительная часть территории обследовалась методом фотограмметрии. Точный вид животного и обстоятельства гибели пока не уточняются.

В Красноярском крае ограничили доступ к зоне поисков семьи Усольцевых, пропавшей прошлой осенью во время похода, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. К месту работ не допускают журналистов и неподготовленных добровольцев.

Возобновлённые поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае длились до 9 июня. В операции были задействованы около 80 человек, добровольцев не привлекали — только опытные специалисты. Основной версией следствия оставался несчастный случай, поиски велись вдоль предполагаемого маршрута к горам Мальвинка и Буратинка.

Ранее финансовый аналитик Елена Бахарева заявила, что бизнес пропавшего в тайге Сергея Усольцева — компания «Поливест-Железногорск» — пытаются захватить удалённо: несмотря на то, что Усольцев по-прежнему значится директором и владельцем 50%, документы за 2025 год подписаны не им, а уполномоченным представителем по доверенности. Также аналитик обратила внимание, что телефон предпринимателя при попытке перевода средств через банки отображает другое имя — Шерзод Олимович Э., что может указывать на «цифровое рейдерство» или попытки перераспределения управления внутри бизнеса. Семья Усольцевых пропала осенью прошлого года, поиски продолжаются.