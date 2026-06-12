Посол Дарчиев заявил о «личной химии» между Путиным и Трампом

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи между Россией и США. Об этом дипломат сообщил на торжественном приёме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю Дня России. По его словам, между президентами двух стран существует «личная химия».

«Важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи», — заявил посол.

По его словам, российско-американские отношения продолжают испытывать влияние геополитических факторов. При этом призывы к восстановлению связей звучат не только на уровне руководства государства, за нормализацию контактов выступают люди по обе стороны Берингова пролива.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, намерен ли российский лидер направить поздравление Дональду Трампу по случаю его приближающегося 80-летия. По его словам, на повестке дня «пока много дел». Юбилей у президента США намечен на 14 июня. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что любые коммуникации между главами государств требуют серьёзной проработки, но при наличии обоюдного желания беседу удастся согласовать весьма оперативно.