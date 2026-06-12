В Норвегии трёх шведов оштрафовали за кидание камней через границу РФ

По данным норвежских правоохранительных органов, трое шведов были задержаны и оштрафованы на сумму свыше 800 долларов в связи с перебрасыванием камней через границу Норвегии с Россией.

«Полиция задержала трёх граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию. Всем им был выписан штраф в размере 8 тысяч крон (844 доллара) за нарушение границы», — говорится в сообщении полиции области Финнмарк, граничащей с РФ.

Согласно норвежскому телеканалу TV2, законом запрещены действия, носящие угрожающий или запугивающий характер, которые направлены на государственную границу или совершаются через неё.

Ранее на границе Литвы и Белоруссии ночью сняли необычного перебежчика — крупного медведя, который уверенно направился через заграждение и скрылся уже на белорусской стороне. Судя по видео, зверь не метался и не сомневался: шёл спокойно, с таким видом, будто маршрут был уже давно выбран, а решение принято окончательно. В соцсетях шутят, что косолапый просто не выдержал литовской реальности и выбрал Беларусь.