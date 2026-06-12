Вооружённые силы Украины (ВСУ) под руководством специальных заградотрядов поставили уничтожение тел собственных солдат на конвейер. Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, в зоне боевых действий используются различные схемы захоронения и утилизации останков, включая массовые захоронения на существующих кладбищах.

«Закапывают под землю. То есть открывают могильники, делают это преимущественно в местах захоронения, которые использовались ранее, используют кладбища, роют могилы и по два-три боевика хоронят. Ставят либо крест с другой могилы на эти места, либо же пытаются засыпать землёй и сделать обычную могилу», — сообщил он в интервью аif.ru.

Иванников предположил, что подобные меры могут быть связаны со стремлением скрыть реальные потери и минимизировать выплаты родственникам погибших.

Ранее три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили занимаемые позиции на окраинах посёлка Казачья Лопань на Харьковском направлении. Отступая, они взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев. Казачья Лопань считается одним из ключевых логистических узлов ВСУ на Харьковском направлении. В Харьковской и Сумской областях действуют группировки ВС России «Запад» и «Север».