Апелляционный суд оставил без изменения приговор Александру Погорелову, осуждённому по делу об убийстве командира ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола, а также о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом пишет РИА «Новости».

Жалоба Погорелова не была удовлетворена, поэтому назначенное ему наказание в виде пожизненного лишения свободы осталось в силе. Такое же решение суд принял по обращениям других осуждённых по этому делу — Артёма Ена, Александра Тимошенко и Василия Чурилова.

Напомним, Южный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам летом 2024 года. Погорелов получил пожизненный срок. Тимошенко был приговорён к 12 годам колонии строгого режима, Чурилов — к 13 годам, Ен — к 17 годам.

Полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве, был офицером элитного подразделения Центра специальных операций «Альфа». Он участвовал в разработке убийства одного из самых известных командиров ополченца Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Подразделение Воронича также сыграло главную роль во вторжения ВСУ в Курскую область.