Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о потенциальной выгоде восстановления экономических связей между Россией и Германией.

В интервью Berliner Zeitung он отметил, что совместное сотрудничество двух стран могло бы сформировать одну из сильнейших экономических систем в мире за счёт сочетания немецких технологий и российских ресурсов.

«Комбинация из германских технологий, российского народа и российских ресурсов была бы могущественной силой», — заявил Дмитриев.

Он также напомнил, что снижение поставок российских энергоносителей привело к росту стоимости энергии для промышленности в Германии.

Ранее в Германии призвали отменить санкции против России. Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан считает, что Берлину следует как можно быстрее отменить все ограничения, пересмотреть политику противостояния и изменить военные доктрины, в которых Россия обозначается как враг и угроза.