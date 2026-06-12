В Индии мальчик напоил женщину соком со снотворным и передал толпе насильников

В индийском районе Давангара мальчик напоил женщину соком со снотворным, после чего передал её группе насильников. По делу о групповом изнасиловании задержаны десять человек в возрасте от 20 до 30 лет, сообщает Times of India.

Согласно правоохранителям, потерпевшей является 41-летняя мать двоих детей. Вечером 3 июня она ушла из дома после ссоры с мужем и направилась к брату, живущему в соседней деревне примерно в двух километрах от её дома. По пути к родственнику женщину остановил мальчик, который предложил ей выпить сок, заметив её усталое состояние. После напитка она почувствовала сильную сонливость. Впоследствии потерпевшая сообщила следователям, что в сок, предположительно, было подмешано успокоительное средство.

Затем подросток и ещё один мужчина предложили подвезти её до деревни, где жил брат. Однако вместо этого женщину отвезли в поле. Там её изнасиловала группа молодых людей. В своём заявлении потерпевшая рассказала, что из-за головокружения и действия неизвестного вещества плохо понимала происходящее и вскоре потеряла сознание. Очнувшись, она самостоятельно добралась до дома брата.

О преступлении стало известно после того, как семье женщины сообщили о распространении фотографий и видеозаписей произошедшего посредством мобильных телефонов. После обращения родственников полиция начала расследование. Правоохранители установили десятерых подозреваемых, которые снимали происходившее на фото и видео. Во время задержаний сотрудники полиции изъяли у фигурантов мобильные телефоны и велосипеды.

Ранее в Индии пятеро мужчин заманили 15-летнюю школьницу в машину, предложив ей еду, и изнасиловали. Местные жители заметили в автомобиле полураздетую девочку и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали преступников. Выяснилось, что это не первый случай — мужчины насиловали девочку на протяжении нескольких месяцев.