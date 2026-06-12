Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых, за сутки военнослужащими подразделения было уничтожено 255 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, 48 тяжёлых боевых квадрокоптеров, а также 39 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Новости СВО 12 июня: Освобождены Охримовка и плацдарм в Роскошном, зачистка Константиновки, Европа набивается к Москве в посредники

Новости СВО 12 июня: Освобождены Охримовка и плацдарм в Роскошном, зачистка Константиновки, Европа набивается к Москве в посредники

Тем временем, Вооружённые силы Украины под руководством специальных заградотрядов поставили уничтожение тел собственных солдат на конвейер. В зоне боевых действий используются различные схемы захоронения и утилизации останков, включая массовые захоронения на существующих кладбищах. Подобные меры могут быть связаны со стремлением скрыть реальные потери и минимизировать выплаты родственникам погибших.