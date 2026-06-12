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Регион
12 июня, 02:29

Военнослужащие «Запада» за сутки сбили 120 тяжёлых гексакоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки военнослужащие сбили 120 тяжёлых гексакоптеров, один снаряд РСЗО HIMARS и более 80 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Расчётами ПВО группировки уничтожены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 7 барражирующих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 88 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 120 тяжёлых боевых гексакоптеров противника», — рассказал Бигма.

За сутки группировкой также вскрыты и ликвидированы 58 пунктов управления БПЛА, одна станция Starlink, 19 наземных робототехнических комплексов и два полевых склада боеприпасов украинских сил.

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Военнослужащими группировки войск «Север» было уничтожено 255 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, 48 тяжёлых боевых квадрокоптеров, а также 39 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

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Алена Пенчугина
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