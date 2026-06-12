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12 июня, 02:50

Бойцам группировки «Запад» вручили награды за профессионализм в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Военнослужащим 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вручили государственные награды за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Церемония награждения прошла в одном из передовых районов на Краснолиманском направлении и была приурочена ко Дню России. Военные получили медали «За отвагу», Жукова и Суворова за успешное выполнение задач, включая уничтожение огневых средств противника.

В Минобороны отметили, что за время проведения СВО тысячи военнослужащих группировки уже были удостоены государственных и ведомственных наград.

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Ранее Life.ru рассказывал, что погибший в зоне СВО актёр Николай Ткаченко посмертно награждён орденом Мужества. Актёр подписал контракт с Минобороны в июне 2025 года после гибели на фронте друзей. Мать артиста сообщила о его смерти 2 февраля. Ткаченко служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и погиб при возвращении с боевого задания. Его тело пока не эвакуировано.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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