Бойцам группировки «Запад» вручили награды за профессионализм в зоне СВО

Военнослужащим 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вручили государственные награды за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Церемония награждения прошла в одном из передовых районов на Краснолиманском направлении и была приурочена ко Дню России. Военные получили медали «За отвагу», Жукова и Суворова за успешное выполнение задач, включая уничтожение огневых средств противника.

В Минобороны отметили, что за время проведения СВО тысячи военнослужащих группировки уже были удостоены государственных и ведомственных наград.

Ранее Life.ru рассказывал, что погибший в зоне СВО актёр Николай Ткаченко посмертно награждён орденом Мужества. Актёр подписал контракт с Минобороны в июне 2025 года после гибели на фронте друзей. Мать артиста сообщила о его смерти 2 февраля. Ткаченко служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и погиб при возвращении с боевого задания. Его тело пока не эвакуировано.