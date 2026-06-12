Главреда Astra* Анастасию Чумакову** переобъявили в розыск

В России вновь объявили в розыск главного редактора интернет-портала Astra* Анастасию Чумакову**. Это следует из базы МВД РФ.

В ведомственной карточке указано, что Чумакова** переобъявлена в розыск по статье УК. Речь идёт о повторном розыске. Кроме того, как следует из данных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости», её задолженность превышает 314 тысяч рублей, а исполнительский сбор составляет более 32 тысяч рублей.

С июня 2025 года приставы возбудили против журналистки девять исполнительных производств, связанных со взысканием административных штрафов. Чумакову** неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, однако эти суммы так и не были уплачены.

А ранее председатель Совета отцов России Андрей Згонников выступил с инициативой проверить народную артистку Лию Ахеджакову на предмет иностранного финансирования. Если данные о поддержке из-за рубежа подтвердятся, он предлагает признать её иноагентом, а недвижимость — национализировать. Общественник уже направил обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

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