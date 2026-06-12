Москва, Свердловская и Новосибирская области стали самыми везучими регионами РФ

Москва, Свердловская и Новосибирская области стали самыми удачливыми регионами России по итогам января–мая 2026 года в лотерее. Именно там участники собрали наибольшую общую сумму выигрышей, сообщили РИА «Новости».

За пять месяцев совокупный объём выигрышей по стране превысил 8,7 млрд рублей. В среднем это порядка 58 млн рублей в день. За этот же период в лотерее появилось 285 новых миллионеров — примерно по 13 каждую неделю. Наиболее высокая концентрация выигрышей зафиксирована в Москве: жители столицы получили 1,096 млрд рублей. Далее следует Свердловская область с результатом 621,8 млн рублей, затем Новосибирская область — 514,4 млн рублей.

В пятёрку регионов также вошли Тюменская область (476,2 млн рублей) и Краснодарский край (395,6 млн рублей). Отдельно отмечается, что наиболее крупные единичные выигрыши пришлись на Тюменскую, Свердловскую и Новосибирскую области — в каждом случае сумма превысила 333 млн рублей.

А ранее иркутский боксёр Сергей Киренков стал миллионером, выиграв в лотерею один миллион рублей. Спортсмен объяснил свой успех интуицией, которая помогла ему «ухватить удачу за хвост». Сергей работает аппаратчиком в фармацевтической компании. В свободное время он занимается спортом: имеет первый взрослый разряд по боксу и участвует во всероссийских соревнованиях.