Украинский военнопленный из 53-го разведывательного батальона сдал российским войскам около 12 позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета Анатолий Манкаль выдал примерно 10–12 позиций ВСУ в зоне ответственности подразделения. Также он утверждает, что на этих участках находились силы численностью порядка 30–40 человек.

Российские штурмовые подразделения наращивают темпы продвижения внутри микрорайона Новосёловка в Константиновке. О текущей обстановке доложили представители Минобороны России. На уже освобождённых участках идут мероприятия по обнаружению и ликвидации как рассеянных мелких групп ВСУ, так и украинских боевиков, действующих поодиночке.