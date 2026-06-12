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Регион
12 июня, 03:39

Военнопленный выдал России более 10 позиций ВСУ на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Украинский военнопленный из 53-го разведывательного батальона сдал российским войскам около 12 позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета Анатолий Манкаль выдал примерно 10–12 позиций ВСУ в зоне ответственности подразделения. Также он утверждает, что на этих участках находились силы численностью порядка 30–40 человек.

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Российские штурмовые подразделения наращивают темпы продвижения внутри микрорайона Новосёловка в Константиновке. О текущей обстановке доложили представители Минобороны России. На уже освобождённых участках идут мероприятия по обнаружению и ликвидации как рассеянных мелких групп ВСУ, так и украинских боевиков, действующих поодиночке.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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